Хакери викрали особисті дані 21,5 мільйона громадян США

07:41, 10 липня 2015
Світ
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Влада США заявила, що в результаті злому хакерами комп'ютерних систем різних відомств були викрадені персональні дані 21,5 млн американських громадян.

REUTERS

Раніше в заяві Управління з персоналу адміністрації США зазначалося, що йдеться про дані 4 млн осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

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Інформація, яка була викрадена, як наголошується, стосується практично всіх особистих даних: від кольору очей і пристрасті до алкоголю або наркотиків до подробиць особистих фінансових операцій.

Влада США підозрює у зломі хакерів з Китаю.

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