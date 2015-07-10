Хакери викрали особисті дані 21,5 мільйона громадян США

Раніше в заяві Управління з персоналу адміністрації США зазначалося, що йдеться про дані 4 млн осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

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Інформація, яка була викрадена, як наголошується, стосується практично всіх особистих даних: від кольору очей і пристрасті до алкоголю або наркотиків до подробиць особистих фінансових операцій.

Влада США підозрює у зломі хакерів з Китаю.