Хакери зламали сайт армії США
03:10, 09 червня 2015Світ
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Збройні сили США 8 червня змушені були тимчасово відключити веб-сайт після того, як група хакерів, іменована як «Сирійська електронна армія», зламала його.
Хакери зламали сайт армії США / boingboing.net
Про це повідомляє Reuters.
«ВС прийняли превентивні заходи для збереження даних, відключивши сайт», повідомив генерал-майор армії Малкольм Фрост.
Зламавши сайт, хакери розмістили на ньому кілька повідомлень. Одне з них повідомляло: «ваші командири визнають, що готують людей для відправки на смерть в бою».
Читайте такожХакери зламали один з головних сайтів кремлівських пропагандистівРаніше УНІАН повідомляв, що хакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур США.
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