Хакери зламали сайт армії США

03:10, 09 червня 2015
Світ
458 0

Збройні сили США 8 червня змушені були тимчасово відключити веб-сайт після того, як група хакерів, іменована як «Сирійська електронна армія», зламала його.

boingboing.net

Про це повідомляє Reuters.

«ВС прийняли превентивні заходи для збереження даних, відключивши сайт», повідомив генерал-майор армії Малкольм Фрост.

Зламавши сайт, хакери розмістили на ньому кілька повідомлень. Одне з них повідомляло: «ваші командири визнають, що готують людей для відправки на смерть в бою».

Читайте такожХакери зламали один з головних сайтів кремлівських пропагандистівРаніше УНІАН повідомляв, що хакери викрали персональні дані близько 4 мільйонів службовців урядових структур США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter