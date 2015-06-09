Хакери зламали сайт армії США

Про це повідомляє Reuters.

«ВС прийняли превентивні заходи для збереження даних, відключивши сайт», повідомив генерал-майор армії Малкольм Фрост.

Зламавши сайт, хакери розмістили на ньому кілька повідомлень. Одне з них повідомляло: «ваші командири визнають, що готують людей для відправки на смерть в бою».

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