Учасники переговорів щодо Ірану готові знову перенести термін прийняття угоди

Державний секретар США Джон Керрі пояснив, що всі сторони переговорів ставлять перед собою завдання прийти до всеосяжної угоди. При цьому він зазначив, що переговори не можуть тривати вічно, повідомляє Російська служба ВВС.

На думку Кері, всі основні рішення повинні бути узгоджені найближчим часом. При цьому держсекретар США визнав, що з багатьох проблемних питань компромісу на даний момент досягти так і не вдалося.

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Переговори про ядерну програму Ірану тривають у Відні вже два тижні. Останній термін досягнення угоди вже переносився з 7 на 9 липня. При цьому в пресі з'являлася неофіційна інформація про те, що тепер переговори можуть продовжити відразу до 13 липня.

Американська делегація розраховувала встигнути завершити переговори до кінця 9 липня для того, щоб документ, підписаний Іраном і "шісткою" міжнародних переговірників, пройшов голосування в конгресі за скороченою процедурою.