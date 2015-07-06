Керрі: Угоди з Іраном щодо ядерної програми можуть досягти цього тижня

У австрійській столиці проходять переговори між Іраном та "шісткою" посередників - США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Росією та Німеччиною, повідомляє BBC Україна.

Американський держсекретар попередив, що сторони все ще не дійшли згоди щодо "кількох найскладніших питань".

Читайте такожПереговори з Іраном щодо ядерної програми продовжено до 7 липня

"Якщо складні рішення ухваляться у найближчі кілька днів, і ухваляться швидко, ми можемо укласти угоду вже цього тижня", - зазначив пан Керрі.

За його словами, у останні дні на переговорах щодо іранської ядерної програми є прогрес.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф раніше розповів, що деякі розбіжності між сторонами у переговорах все ще залишаються і "поки що нічого не ясно".

Минулої п'ятниці пан Заріф заявляв, що досягнення домовленості щодо ядерної програми ніколи не було таким близьким.

Переговори із Іраном мали закінчитись 20 червня, однак цей "дедлайн" перенесли на 7 липня, щоб надати сторонам більше часу для досягнення домовленості.

США, Британія, Франція, Китай, Росія і Німеччина хочуть гарантій того, що Іран не зможе розробляти ядерну зброю.

Тегеран, який вимагає скасування міжнародних санкцій, наполягає, що його ядерна програма переслідує мирні цілі.