У Туреччині арештовано 21 підозрюваного у зв'язках з "Ісламською державою"

Як повідомляють турецькі ЗМІ, рейди проводилися одночасно у чотирьох містах, у тому числі в Стамбулі, передає Бі-бі-сі.

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Затримані підозрюються в тому, що вони допомагали екстремістам вербувати людей в Європі.

Троє підозрюваних є іноземцями, які імовірно планували перебратися у Сирію.

Всього були видані ордери на арешт близько 30 осіб. В ході рейдів поліція вилучила мисливські рушниці, патрони, документи"Ісламської держави", електрообладнання і військову уніформу.