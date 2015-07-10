У Туреччині арештовано 21 підозрюваного у зв'язках з "Ісламською державою"
14:19, 10 липня 2015Світ
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Турецька поліція арештувала 21 ймовірного члена екстремістського угруповання "Ісламська держава" в ході нічних рейдів в різних частинах країни.
REUTERS
Як повідомляють турецькі ЗМІ, рейди проводилися одночасно у чотирьох містах, у тому числі в Стамбулі, передає Бі-бі-сі.
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Затримані підозрюються в тому, що вони допомагали екстремістам вербувати людей в Європі.
Троє підозрюваних є іноземцями, які імовірно планували перебратися у Сирію.
Всього були видані ордери на арешт близько 30 осіб. В ході рейдів поліція вилучила мисливські рушниці, патрони, документи"Ісламської держави", електрообладнання і військову уніформу.
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