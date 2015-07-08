Армія Сирії почала операцію зі звільнення захопленої ІД Пальміри

Про це повідомляють РИА Новости.

Передові частини сирійської армії просуваються в напрямку стародавнього міста Пальміра, захопленого бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава".

Місто Пальміра, стародавні руїни якого — один з шести об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Сирії, перейшов під контроль бойовиків в середині травня. Перед тим як залишити місто, сирійська армія евакуювала більшу частину його жителів, близько 11 тисяч військових і політичних злочинців та найбільш цінні історичні реліквії центрального музею Пальміри. Після захоплення міста під загрозою знищення опинилися стародавні руїни і храми.

"Сирійська армія змогла протягом цієї ночі просунутися вперед, взявши поселення аль-Байрат, таким чином, вона дедалі ближче підходить до Пальміри. Авіація завдає ударів по північній частині міста, де розташований військовий табір бойовиків", - йдеться в повідомленні.

За даними сирійського національного телеканалу, військові взяли під свій контроль район Назель-аль-Хайаль за шість кілометрів від Пальміри. Авіаудари завдаються по околицям міста і посту спостереження ІД на височині південіше Пальміри. Атаковані пости терористів і техніка.

Вцілому солдати просунулися на 11 кілометрів вглиб лінії фронту і на 18 кілометрів в ширину, забезпечивши тим самим широкий коридор для наступу.

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Тим часом інші військові частини сирійської армії за підтримки загонів народного ополчення вибили бойовиків ІД з південно-східного району міста Ель-Хасак на північному сході Сирії. Ліквідовано більше 10 терористів. За даними сирійського телебачення — це був останній район, де продовжували ховатися невеликі загони ІД.