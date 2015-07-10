Індія запустить в космос відразу кілька британських супутників

320-тонна ракета-носій PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) буде запущена в космос з супутниками загальною вагою 1440 кг, що має стати "найважчою" космічної місією в історії, передає Бі-бі-сі.

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Раніше Індія вже запустила в космос 40 зарубіжних супутників з 19 країн. Ракета PSLV вивела на орбіту 65 супутників.

Ракета стартує сьогодні ввечері з космодрому на острові Шріхарікота в південному штаті Андхра-Прадеш.