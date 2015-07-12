Єврогрупа не домовилася щодо Греції, переговори продовжаться сьогодні

Єврогрупа не знайшла рішення щодо пропозицій уряду Греції відносно реформ, які дозволять запобігти фінансовій кризі. Переговори продовжаться ранком неділі.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив президент Єврогрупи Єрун Дейсселблум у суботу в Брюсселі по завершенню засідання міністрів фінансів країн, які належать до Єврогрупи.

Читайте такожМіністри фінансів єврозони в суботу приймуть "важливе рішення" щодо Греції"Ми продовжимо наші переговори завтра о 11.00. Ми провели ґрунтовне обговорення грецьких пропозицій. Питання авторитету і довіри було предметом обговорення, також, звісно, фінансові питання. Але ми не закінчили обговорення, і ми продовжимо об 11.00", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні кредитори позитивно оцінили програму реформ, направлену Афінами і необхідну для укладення нової угоди про надання Греції допомоги.