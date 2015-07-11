Парламент Греції підтримав пропозиції уряду кредиторам

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на АР.

За даними пропозиціями, будуть проведені переговори про укладання угоди про третю кредитну програму.

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Раніше прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас визнав, що пропозиції включають в себе жорсткі заходи економії, такі як підвищення податків і скорочення витрат на пенсії. Однак він заявив, що це був єдиний шанс для Греції, який буде включати заходи щодо усунення боргу країни і забезпечить адекватне фінансування.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас виступив за збереження країни в єврозоні та шукає підтримки для пакету жорстких реформ.