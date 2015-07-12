Аеропорт Балі знову закрили через виверження вулкану
09:45, 12 липня 2015Світ
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Влада Індонезії в черговий раз закрила головний аеропорт Балі через виверження вулкану Раунг на сході острова Ява.
Аеропорт Балі працює з серйозними перебоями \ rabstol.net
У суботу аеропорт протягом деякого часу працював, що дозволило відновити авіасполучення, передає Бі-бі-сі.
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