Аеропорт Балі знову закрили через виверження вулкану

Влада Індонезії в черговий раз закрила головний аеропорт Балі через виверження вулкану Раунг на сході острова Ява.

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