У Туреччині затримали 45 іноземців за підозрою у намірі долучитися до "Ісламської держави"

Як повідомляє турецька новинна агенція Dogan, групу людей, серед яких були жінки і діти, затримали у Стамбулі і в південно-східному місті Газіантеп поблизу кордону з Сирією між 10 і 12 липня, передає радіо "Свобода". За повідомленням, більшість із затриманих – громадяни Таджикистану.

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Посольство цієї країни в Анкарі і чиновники в Душанбе повідомили, що не отримували офіційної інформації про арешти.

За даним влади Таджикистану, близько 300 громадян цієї країни приєдналися до бойовиків "Ісламської держави" у Сирії й Іраку. Дехто з них залишив Таджикистан разом із родиною.