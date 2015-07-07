В Іспанії жінка вербувала дітей для ісламістів
11:58, 07 липня 2015Світ
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Поліція Іспанії 7 липня затримала жінку на канарському острові Лансароте, яка вербувала дітей та підлітків для терористичного угрупування "Ісламська держава".
REUTERS
Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на іспанське видання El Mundo.
Як зазначається, жінка , що є громадянкою Іспанії, підтримувала прямі контакти з бойовиками, що воюють в Сирії.
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Як пише видання, загалом у 2015 році в Іспанії було заарештовано 47 осіб за звинуваченнями в ісламському тероризмі.
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