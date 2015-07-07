В Іспанії жінка вербувала дітей для ісламістів

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на іспанське видання El Mundo.

Як зазначається, жінка , що є громадянкою Іспанії, підтримувала прямі контакти з бойовиками, що воюють в Сирії.

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Як пише видання, загалом у 2015 році в Іспанії було заарештовано 47 осіб за звинуваченнями в ісламському тероризмі.