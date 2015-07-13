Кемерон: Британії загрожує все більш агресивна Росія

При цьому основний напрям розвитку британської оборони, на думку голови уряду, повинен припасти на безпілотники і елітні збройні формування, повідомляє Російська служба ВВС.

Керівник британського казначейства Джордж Осборн минулого тижня підтвердив, що королівство збільшить військовий бюджет до 2% ВВП у відповідності з цілями і завданнями НАТО.

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У червні Кемерон підтвердив, що Лондон займає безкомпромісну позицію по відношенню до Росії у зв'язку з анексією Криму і тривалою кризою на сході України.

За словами прем'єра, Донбас і Крим продовжують розглядатися Британією як частини неподільної української держави.