Девід Кемерон закликав ЄС до "безкомпромісної підтримки" України

Про це він заявив в п'ятницю на конференції з безпеки в словацькій столиці Братиславі, повідомляє ТАСС.

"Уряд президента Порошенко заслуговує підтримки, щоб провести життєво важливі політичні і економічні реформи, і ми повинні надати цю підтримку, - заявив Девід Кемерон. - Британія робить це через Фонд доброго врядування (Good Governance Fund), ми вивчаємо питання про те, що ще ми можемо зробити, і ми повинні чітко заявити: українці є жертвами, а не агресорами".

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Він також в черговий раз звинуватив РФ в порушенні міжнародного права. "Ми повинні ясно дати зрозуміти: Крим і Донбас є частиною території України. Вони були визнані такими Росією і рештою частиною міжнародного співтовариства. Те, що зробила Росія і те, що вона продовжує робити, є порушенням її власних зобов'язань згідно з міжнародним правом", - впевнений британський прем'єр.

При цьому Кемерон підкреслив, що першочергове завдання ЄС полягає в тому, "щоб дипломатія здобула успіх". "Ми повинні безкомпромісно наполягати на тому, щоб Мінські домовленості були повністю дотримані всіма сторонами. Захід повинен бути безкомпромісний у своїй підтримці України", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вважає, що Європа сьогодні протистоїть величезним викликам, і одним з них є підтримувана Росією агресія в Україні, коли Росія намагається змінити межі Європи.

Іншими такими викликами є тероризм, що підтримується угруповання «Ісламська держава», або поєднання «неспроможних держав і злочинних банд» в Північній Африці, які виганяють тисячі людей з будинків.