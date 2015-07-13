Ірак отримав від США першу партію багатоцільових винищувачів F-16

Уряд Іраку повідомив, що отримав від США першу партію замовлених багатоцільових винищувачів F-16. На авіабазі Баляд на північ від Багдада приземлилися перші чотири такі літаки з загалом 36.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Доставки цих літаків, перші з яких були законтрактовані ще 2011 року, до Іраку очікували раніше, але у США її відкладали з міркувань безпеки через занепокоєння щодо можливого наступу екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Також у понеділок, 13 липня, військові Іраку вкотре оголосили про початок наступу з метою визволити від ісламістів провінцію Анбар, що займає велику західну частину країни від її центру до кордону.

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Зазначається, що із такою ж заявою в Іраку вже виступали у травні, але відтоді ніяких помітних зрушень у позиціях сторін не настало. Перша заява пролунала по тому, як раніше у травні угруповання «Ісламська держава» захопило головне місто провінції Рамаді. Тепер його передові загони розташовані за кількадесят кілометрів від авіабази, на яку прибули літаки.

Багатоцільові винищувачі F-16 Fighting Falcon, створені в 1970-х роках і відтоді багато разів модернізовані (Ірак отримує одну з останніх наразі модифікацій), компанія-виробник Lockheed Martin називає «найбезпечнішим і найефективнішим» таким літаком 4-го покоління у світі. Понад 4,5 тисячі їх перебувають на озброєнні майже 30 країн і брали участь у багатьох збройних конфліктах.