ЄС оголосив про скликання фінального пленарного засідання Ірану і "шістки" у Відні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на зовнішньополітичну службу Євросоюзу.

Згідно з повідомленням, зустріч міністрів закордонних справ, яка мала поставити крапку в багаторічних переговорах за ядерною програмою Тегерана, почнеться о 10:30 (11:30 за Києвом) у віденській штаб-квартирі ООН.

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Як повідомляв УНІАН, ядерні переговори між Іраном і шістьма світовими країнами тривали вночі 14 липня, є ознаки того, що остаточна угода може незабаром бути укладена.