ЄС оголосив про скликання фінального пленарного засідання Ірану і "шістки" у Відні
09:29, 14 липня 2015Світ
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Євросоюз офіційно оголосив про скликання фінального пленарного засідання Ірану і "шістки" (п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина) у Відні.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на зовнішньополітичну службу Євросоюзу.
Згідно з повідомленням, зустріч міністрів закордонних справ, яка мала поставити крапку в багаторічних переговорах за ядерною програмою Тегерана, почнеться о 10:30 (11:30 за Києвом) у віденській штаб-квартирі ООН.
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Як повідомляв УНІАН, ядерні переговори між Іраном і шістьма світовими країнами тривали вночі 14 липня, є ознаки того, що остаточна угода може незабаром бути укладена.
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