"Шістка" та Іран досягли історичної угоди з ядерної проблеми

Про те, що угоди між "шісткою" і Тегераном досягнуто, повідомляє РБК з посиланням на дипломатичне джерело Reuters. Інше іранське джерело також підтвердило укладення угоди.

За словами іранського дипломата, "важка робота на переговорах окупилася і ядерна угода погоджена". Про подробиці угоди поки не повідомляється.

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Про укладення угоди також повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційного представника іранської делегації, що брав участь у переговорах у Відні.

Напередодні Reuters з посиланням на дипломатичне джерело повідомляло, що в проекті угоди щодо ядерної програми зазначено, що інспектори ООН повинні будуть мати доступ до всіх підозрілих об'єктів в Ірані, в тому числі військових. Джерело агентства стверджували, що в разі укладення угоди резолюція Радбезу ООН про скасування санкцій може бути прийнята протягом місяця.

Як відомо, в "шістку" переговорників входять США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай.

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Крайній термін по закінченню переговорів раніше переносився кілька разів. Минулого тижня заступник глави іранського МЗС Сейєд Аракчі заявляв, що ключовою розбіжністю з міжнародними переговірниками, яка перешкоджає укладенню угоди, є позиція Заходу зі збройового ембарго проти Ірану.

"Збройове ембарго саме по собі не відіграє великої ролі для Ірану, але справа в тому, що для досягнення угоди з Іраном повинні бути скасовані всі санкції", — пояснював Аракчи.

Після укладення угоди очікується, що санкції проти Тегерана будуть поступово скасовуватися. Ісламська Республіка вже заявляла про плани щодо різкого збільшення експорту нафти після скасування санкцій — з 1,2 млн барелів у день до 2,3 млн барелів. 14 липня станом на 09:52 на торгах в Лондоні котирування нафти марки Brent впали на 2%, до $56,72 за барель.