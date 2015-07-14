Росія виступила проти міжнародного трибуналу щодо катастрофи МН17

У російському МЗС виступили проти створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи рейсу МН17, назвавши таку ініціативу «передчасною і контрпродуктивною», а також «неадекватним механізмом притягнення винних до відповідальності».

Про це УНІАН повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві за підсумками зустрічі голів дипломатичних представництв Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії й України із заступником міністра закордонних справ РФ Геннадієм Гатиловим.

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Дипломати п'яти країн виклали позицію на користь впровадження міжнародного трибуналу стосовно катастрофі літака малайзійських авіаліній МН-17 й ухвалення з цією метою резолюції Ради безпеки ООН на основі глави VII Статуту ООН.

З російської сторони було наголошено про «передчасність і контрпродуктивність постановки питання про заснування міжнародного трибуналу по катастрофі МН17».

У МЗС РФ стверджують, що російським фахівцям «відмовлено у рівноправному і повному доступі до матеріалів, наявних у міжнародної групи з технічного розслідування».

«У російської сторони є чимало інших серйозних питань і претензій до організації та ведення розслідування, зокрема в плані дотримання правил і стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Також без виразної реакції залишилися питання щодо розслідування, список яких поширено Росією в Раді безпеки ООН у вересні 2014 року, зокрема, зберігається необхідність надання українською стороною переговорів військового сектору в день катастрофи, інформації про наявність і витрату ракет класу «повітря-повітря» і «земля-повітря», польотних планів українських військових літаків, даних про переміщення української військової техніки, обґрунтування причин підвищення активності роботи українських радіолокаційних станцій», - йдеться в повідомленні.

У російському МЗС заявили, що викликає сумнів сам принцип створення міжнародних судових механізмів рішеннями РБ ООН, який «піддається серйозній критиці з боку багатьох держав і в експертному співтоваристві».

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«Наявні приклади міжнародних трибуналів – МТКЮ (по колишній Югославії) і МТР (по Руанді), на жаль, переконує в обґрунтованості такого скептицизму – їх діяльність неефективна, витратна, має затяжний характер і є вкрай політизованою. Ці судові органи існують уже понад 20 років, але так і не завершили свою діяльність прийнятними результатами. Крім того, до цього часу не було прецедентів створення міжнародних трибуналів для кримінального переслідування осіб, винних в актах, спрямованих проти цивільної авіації. Ніхто не пропонував створювати трибунал ні в 1988 році після того, як був збитий іранський пасажирський літак над Перською затокою, ні в 2001 році – після ураження російського цивільного літака авіакомпанії «Сибирь». А поспіх у просуванні резолюції та її розширене охоплення дають привід думати, що окремі держави намагаються знайти привід використовувати трагедію МН17 для тиску на Росію», - заявляють в МЗС РФ.

«На закінчення розмови було знову наголошено, що створення міжнародного трибуналу рішенням Ради безпеки ООН не є адекватним механізмом притягнення винних до відповідальності в даному випадку», - йдеться в заяві МЗС РФ.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення пізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

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9 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літак.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.