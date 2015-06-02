Турчинов: Росія вкотре "за вуха притягує брехливу експертизу" щодо причин катастрофи МН17

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив у коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

"Завершується міжнародне розслідування причин падіння малайзійського "Боїнгу". Ні в кого не залишилось жодних сумнівів причетності російських військових до цього злочину, які з російського "Бук-М" знищили літак, сприйнявши його за український військово-транспортний", - зазначив Турчинов.

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За його словами, сьогодні російське керівництво у пресі запускає "качку" з черговими експертами - "цього разу концерну "Алмаз-Антей", які вкотре за вуха притягують брехливу експертизу на основі "експертних висновків, оприлюднених у ЗМІ" про те, що вони знову знайшли в цій справі український слід.

"На моїй пам'яті це вже п'ята чи навіть десята спроба Росії відмежуватись від цієї страшної трагедії, причому, спроба знову незграбна та недолуга", - констатував Турчинов.

Він додав, що спочатку російські ЗМІ наводили розповіді "свідків", які на власні очі начебто бачили на відстані 10 тисяч кілометрів від землі, як український військовий літак збив "Боїнг", потім Міноборони РФ пред'являло "супутникові знімки", що нібито підтверджували наявність неподалік від місця падіння літака українських Повітряних сил, які виявились неякісним фотомонтажем.

"А тепер з'явились "експерти" якогось "Алмаз-Антею", натякаючи, мабуть, на те, що у них "глаз-алмаз", - додав Турчинов.

Він висловив переконання, що такі дії російської влади спрямовані на відтягнення покарання.

"Подібна постійна істерична брехня засвідчує, що політичне керівництво Росії відчуває: прийшов час платити за свої злочини. І тому вони все роблять для того, щоб відтягнути цей момент", - сказав він.

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Разом з тим, за словами Туричнова, недолугі спроби російського керівництва прикрити свої злочини посиленням інформаційної війни проти України не допоможуть їм уникнути відповідальності та міжнародного трибуналу.

"Влада Росії може і далі фальшувати, перекручувати та вводити в оману населення своєї країни, видумуючи чергових "експертів", але уникнути відповідальності їм не вдасться, - за все доведеться платити - в міжнародних судах за тероризм, за вбивства та за кров українців і людей, які летіли на відпочинок в малайзійському "Боїнгу", - підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

30 березня 2015 року на брифінгу в Києві генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що основною версією є те, що Boeing 777 було збито з території Донецької області терористами.

Перед брифінгом журналістам продемонстрували фільм про дослідження міжнародної слідчою групою цієї трагедії, в якому йшлося про те, що терористи застосували для ураження "Боїнга" установку ЗРК "Бук".

Шокін також повідомив, що міжнародна слідча група до кінця року планує завершити розслідування обставин катастрофи "Боїнга".

Сьогодні, 2 червня, радник головного конструктора "Концерну ППО "Алмаз-Антей" (що виробляє "Буки") Михайло Малишевський заявив про неможливість запуску "Буком" ракети по малайзійському "Боїнгу" з території, захопленої бойовиками, і стверджує, що пуск було здійснено з території, що перебувала під контролем українських військ.