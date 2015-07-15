Нідерланди можуть скасувати соцзабезпечення і пільги для ісламістів
Уряд Нідерландів запропонував заморозити соціальне забезпечення та студентські пільги для громадян, які приєдналися до угруповань накшталт "Ісламської держави".
"Всім, хто залишає країну для підтримки "Ісламської держави", або виходить заміж за бойовиків-джихадистів, буде заморожено державне фінансування", - йдеться в заяві уряду Нідерландів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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Голландські експерти відзначають, що такі дії уряду країни є швидше символічними, такими як часткова заборона на носіння паранджі, впроваджена в травні.
Згідно з даними Європолу в січні цього року 5 тис. європейців стали учасниками бойових дій в Сирії.
У той же час, за словами міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса, серед них - лише 190 голландців.
Як відомо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте викликав хвилю суперечок в березні, коли заявив, що волів би, щоб голландські громадяни, які попрямували в Ірак або Сирію "загинули в бою, ніж повернулися в Нідерланди".