Нідерланди можуть скасувати соцзабезпечення і пільги для ісламістів

"Всім, хто залишає країну для підтримки "Ісламської держави", або виходить заміж за бойовиків-джихадистів, буде заморожено державне фінансування", - йдеться в заяві уряду Нідерландів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Голландські експерти відзначають, що такі дії уряду країни є швидше символічними, такими як часткова заборона на носіння паранджі, впроваджена в травні.

Згідно з даними Європолу в січні цього року 5 тис. європейців стали учасниками бойових дій в Сирії.

У той же час, за словами міністра закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса, серед них - лише 190 голландців.

Як відомо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте викликав хвилю суперечок в березні, коли заявив, що волів би, щоб голландські громадяни, які попрямували в Ірак або Сирію "загинули в бою, ніж повернулися в Нідерланди".