НАТО проведе найбільші за останні 13 років навчання з участю 36 тисяч військовослужбовців

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Навчання під назвою Trident Juncture планувалися протягом декількох років, але в ці плани були внесені серйозні корективи, спрямовані на те, щоб протестувати готовність НАТО відповісти на нові загрози безпеці – потреба в цьому була продемонстрована російської анексією Криму і поширенням впливу на Близькому Сході і в Північній Африці таких радикальних угруповань, як "Ісламська держава".

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Навчання пройдуть у жовтні-листопаді в Італії, Іспанії та Португалії, у прилеглих до них водах і в їх повітряному просторі.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Чорному морі кораблі 1-ї військово-морської групи та 2-ї постійної протимінної групи Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочали навчання Breeze 2015.