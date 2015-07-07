Кораблі НАТО почали навчання Breeze 2015 у Чорному морі
У Чорному морі кораблі 1-ї військово-морської групи та 2-ї постійної протимінної групи Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочали навчання Breeze 2015.
Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил Альянсу.
У військових навчаннях беруть участь кораблі ВМС Болгарії, Румунії, США, Греції та Туреччини. Основою зазначених щорічних морських навчань є запропонований сценарій проведення операції з кризового реагування, мета якого спрямована на зміцнення практичної сумісності сил приймаючої країни, запрошених країн та підрозділів НАТО.
Читайте такожРакетний есмінець США завтра увійде в Чорне мореНавчання також засвідчать відданість НАТО щодо підтримки безпеки у Чорному морі.
За безпосередньої підтримки болгарського військово-морського флоту, у навчаннях братимуть участь 23 надводних кораблів та одна турецька підводна субмарина, а також будуть залучені гелікоптер та військові літаки Болгарії.