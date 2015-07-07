Кораблі НАТО почали навчання Breeze 2015 у Чорному морі

20:29, 07 липня 2015
Світ
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У Чорному морі кораблі 1-ї військово-морської групи та 2-ї постійної протимінної групи Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочали навчання Breeze 2015.

twitter.com/usnato

Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил Альянсу.

У військових навчаннях беруть участь кораблі ВМС Болгарії, Румунії, США, Греції та Туреччини. Основою зазначених щорічних морських навчань є запропонований сценарій проведення операції з кризового реагування, мета якого спрямована на зміцнення практичної сумісності сил приймаючої країни, запрошених країн та підрозділів НАТО.

Читайте такожРакетний есмінець США завтра увійде в Чорне мореНавчання також засвідчать відданість НАТО щодо підтримки безпеки у Чорному морі.

За безпосередньої підтримки болгарського військово-морського флоту, у навчаннях братимуть участь 23 надводних кораблів та одна турецька підводна субмарина, а також будуть залучені гелікоптер та військові літаки Болгарії.

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