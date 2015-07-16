ЄС хоче ввести систему поіменного обліку всіх авіапасажирів

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Комітет з громадянських свобод схвалив проект правил ЄС щодо обміну та захисту даних (Passenger Name Record, PNR) пасажирів, що летять в або із ЄС, і використання їх у боротьбі з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

"Ці дані мають використовуватися тільки з метою запобігання, виявлення, розслідування та судового переслідування цих злочинів", - зазначили депутати, підкресливши важливість заходів для забезпечення "законності зберігання, аналізу, передачі і використання даних PNR".

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"Поіменна реєстрація пасажирів не буде "срібною кулею", але вона може стати безцінною зброєю в арсеналі. Зараз ми починаємо переговори з національними урядами з метою досягти фінальної угоди до кінця року", - заявив один з лобістів реформи, представник Британії Тімоті Кіркхоуп.

Згідно з проектом правил, в базу даних будуть вносити інформацію про всіх пасажирів, які в'їжджають на територію ЄС або виїжджають з нього. В активному доступі відомості зберігатимуться 30 днів.

Потім протягом п'яти років вони будуть доступні обмеженому колу співробітників правоохоронних служб. Лише після цього дані на пасажира повністю видалять, якщо тільки компетентні органи не використовують їх для конкретних кримінальних розслідувань або судового переслідування.