День терору: внаслідок терактів у Кувейті, Тунісі, Сомалі та Франції загинули понад 80 осіб (фото, відео)

Франція

У французькому місті Сен-Кантен-Фаллавьє зловмисник сьогодні на машині протаранив ворота підприємства Air Products. Після цього він підірвав частину балонів з газом, розміщених на території заводу.

Біля приміщення заводу було знайдене обезголовлене тіло місцевого бізнесмена, який, імовірно, був роботадавцем одного з терористів, ще декілька осіб були поранені внаслідок вибуху.

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у скоєнні теракту.

У регіоні Рона-Альпи, де було здійснено теракт, на три доби вводиться найвищий рівень антитерористичного режиму "Віжіпірат".

Кувейт

У Кувейті, за даними ЗМІ, внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в районі Ес-Савабер у Ель-Кувейті під час п'ятничної молитви загинули 25 осіб. За свідченням очевидця, теракт здійснив смертник.

Туніс

У туніському місті Сус внаслідок нападу на готелі "Імперіал Мархаба" та "Совіва" загинули від 27 до 30 осіб, 36 отримали поранення. Як повідомило міністерство внутрішніх справ країни, серед жертв теракту є громадяни інших країн, у тому числі Німеччини та Великобританії. Напад було здійснено невідомими, які відкрили вогонь з автоматичної зброї по відпочивальникам.

Читайте такожСпецслужби США та Британії намагаються встановити зв'язок між терактами у Франції та Тунісі - ЗМІЗа даними МЗС, серед постраждалих є громадянка України, яка отримала поранення в ногу.

В нападі на туристів, що відпочивали на пляжі між двома готелями, брали участь дві людини, яким нібито вдалося пронести із собою автомат у пляжній парасольці. За іншою версією, нападники прибули з моря на катері.

Одного з нападників було вбито, іншого - затримано.

Сомалі

Внаслідок нападу бойовиків угрупування "Аш-Шабаб" на базу контингенту Африканського союзу у сомалійському місті Лего загинули не менше 30 людей.

За уточненими даними, терорист-смертник спрямував у ворота бази начинений вибухівкою автомобіль, після чого між його спільниками і військовими зав'язалася перестрілка.