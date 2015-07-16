Меркель довела до сліз палестинську дівчинку, пригрозивши їй депортацією (відео)

Меркель, вислухавши відверту розповідь дівчинки з Лівану, чиїх батьків ледь не депортували, сухо роз'яснила їй, чому, німецька влада не в змозі приймати всіх приїжджих, і що дівчинці, можливо, теж доведеться змиритися з депортацією, як і тисячам інших шукачів статусу біженця, передає Росбалт.

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Дівчинка, яку звуть Реєм, Меркель розповіла, що її сім'я живе в Німеччині вже чотири роки. Вона повідомила, що за цей час їй вдалося вивчити німецьку та англійську мови.

"Я все розумію, але політика — складна річ. Тим більше, коли ви стоїте переді мною, така приємна людина. Але в палестинських таборах для біженців у Лівані знаходяться тисячі і тисячі, і ми не можемо дозволити їм всім приїхати", — відповіла Меркель. Після цих слів дівчинка розплакалася.

Ангела Меркель, раптово змінивши тон і проявивши нехарактерну для себе, принаймні на публіці, м'якість, підійшла до своєї співрозмовниці і спробувала заспокоїти, поклавши руку на плече.

Настільки незручна ситуація стала предметом обговорень в соціальних мережах. Користувачі інтернету вважають, що канцлеру слід було відмовитися від таких "холодних" міркувань на тему міграційний політики і спробувати піти від такої серйозної відповіді.