Туск не дозволив Меркель і Ципрасу покинути переговори щодо Греції

Інцидент стався, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас хотіли залишити саміт країн єврозони у Брюселі після 14 годин безплідних переговорів.

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Financial Times.

"Меркель та Ципрас не могли дійти компромісу і не бачили причин для продовження переговорів, що фактично означало вихід Греції з єврозони", - йдеть у повідомленні.

Залишити саміт лідерам двох країн завадив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Вибачте, але ви в жодному разі не залишите цієї кімнати", - сказав Туск, коли Ципрас та Меркель вже направлялися до дверей.

Каменем спотикання у переговорах був розмір і завдання приватизаційного фонду. Меркель хотіла, щоб 50 млрд євро від продажу активів йшли на погашення заборгованості.

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Ципрас назвав національним приниженням пропозицію поступитися контролем над активами на суму, яка складає майже третину грецького національного доходу. Він запропонував створити менший фонд, доходи від якого будуть реінвестувати в Греції.

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Як відомо, на саміті ЄС, який розпочався в неділю і завершився в понеділок вранці, було узгоджено принципи програми економії в Греції.

Країни ЄС нададуть Афінам фінансову підтримку в обмін на проведення грецькою владою низки болючих реформ.