"Ігри престолів" отримали найбільшу кількість номінації на "Еммі"

У числі 24 номінацій є і найпрестижніша - кращий драматичний серіал. Цю премію серіалу "Ігри престолів", що стартував у 2011 році, завоювати досі не вдавалося, передає Бі-бі-сі.

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Серед оголошених у четвер в Лос-Анджелесі претендентів на найпрестижнішу в світі телевізійну премію також всесвітньо відомі серіали "Божевільні" та "Картковий будиночок", а також новий серіал "Краще телефонуйте Солу", так званий "спін-офф" [відгалуження популярного телешоу, яке розповідає про деяких з його героїв] популярного серіалу "У всі тяжкі".

Серіал "Божевільні" може стати першим в історії "Еммі" п'ятикратним переможцем у номінації "краща телевізійна драма".

Церемонія вручення премій "Еммі" відбудеться 20 вересня.