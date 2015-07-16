Угорщина до грудня побудує стіну на кордоні з Сербією

Про це заявив міністр оборони Угорщини Чаба Хенді, передає "ЄвроПравда". За його словами, 900 чоловік будуть працювати для того, щоб встановити 4-метрову стіну уздовж 175-кілометрового кордону між Угорщиною та Сербією.

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"Угорські збройні сили готові виконати це завдання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина почала будівництво огорожі на кордоні з Сербієюпоблизу міста Морахалом - 184 км на південь від Будапешта. Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначив, що такі заходи є вимушеними.