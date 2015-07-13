Угорщина розпочала будівництво паркану на кордоні з Сербією

15:51, 13 липня 2015
Світ
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Це має зупинити приплив мігрантів в країну.

Венгрия карта / collection.shpola.net

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Bloomberg.

Угорщина розпочала будівництво 4-х метрового паркану на  кордоні з Сербією, щоб зупинити приплив мігрантів.

Як зазначається, будівництво, яке здійснюються угорські військові, розпочалося поблизу міста Морахалом - в 184 кілометрах на південь від Будапешту.

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Як повідомили в уряді країни, про більш детальний план будівництва буде повідомлено згодом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначив, що такі заходи є вимушеними.

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