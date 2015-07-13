Угорщина розпочала будівництво паркану на кордоні з Сербією
15:51, 13 липня 2015Світ
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Це має зупинити приплив мігрантів в країну.
Будівництво почалося за 184 кілометри на південь від Будапешта / collection.shpola.net
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Bloomberg.
Угорщина розпочала будівництво 4-х метрового паркану на кордоні з Сербією, щоб зупинити приплив мігрантів.
Як зазначається, будівництво, яке здійснюються угорські військові, розпочалося поблизу міста Морахалом - в 184 кілометрах на південь від Будапешту.
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Як повідомили в уряді країни, про більш детальний план будівництва буде повідомлено згодом.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначив, що такі заходи є вимушеними.
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