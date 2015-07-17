Киргизстан заявив про ліквідацію декількох членів "Ісламської держави"

Як повідомив радіо "Свобода" речник державного комітету національної безпеки Киргизстану Рахат Сулайманов, бойовики планували кілька терористичних актів. За його словами, йшлося про напад на російську військову базу в Канті на півночі країни і теракт у Бішкеку під час масових молитов із нагоди закінчення Рамадана.

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Речник додав, що у Бішкеку були проведені дві спецоперації, під час яких ліквідовано 6 членів "Ісламської держави" і ще низка була затримана.

Ці люди отримували з Сирії, де угруповання захопило значні території, гроші на закупівлю хімікатів для виготовлення вибухівки, а в будинку, де оточили групу підозрюваних, знайшли значні суми готівкою, 7 автоматів, 5 пістолетів і багато гранат, сказав він.

Рахат Сулайманов додав, що ватажком групи, який був серед убитих, виявився громадянин Казахстану. За словами речника, цей казахстанець раніше був засуджений у Киргизстані до трьох років позбавлення волі за шахрайство, але зумів утекти, а потім, уже на початку липня, уникнути затримання.

У Бішкеку 16 липня спецпідрозділ поліції штурмував приватний будинок, де забарикадувалася група підозрюваних; унаслідок цієї спецоперації були вбиті четверо членів групи і ще п’ять затримані, також були поранені четверо спецпризначенців. Увечері того ж дня на околиці Бішкека, були ліквідовані ще двоє підозрюваних членів тієї ж групи.