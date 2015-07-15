У Малі затримано 20 ймовірних бойовиків "Ісламської держави"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерела в сфері безпеки країни агентства Рейтер.

"Всього (було затримано) 20 ймовірних джихадистів, включаючи двох французів", — повідомило одне з джерел агентства. За інформацією ще одного джерела, велика частина затриманих є громадянами Мавританії.

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За даними агентства, затримання підозрюваних було здійснено в понеділок в місті Зегуа на кордоні з Кот-д'івуаром. Пізніше їх доставили в столицю Малі Бамако для допиту.

Як відомо, терористичне угруповання "Ісламська держава" є на сьогоднішній день однією з головних загроз світовій безпеці. За три роки терористам вдалося захопити значні території Іраку і Сирії. Крім того, вони намагаються поширити свій вплив у країнах Північної Африки, зокрема в Лівії.

За різними оцінками, контрольована ІД територія сягає до 90 тисяч квадратних кілометрів — терористи оголосили про створення так званого "Халіфату" з власними законами та органами влади. Дані про чисельність екстремістської організації теж варіюються — від 50 до 200 тисяч бойовиків.