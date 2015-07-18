Charlie Hebdo відмовився від карикатур на пророка Мухаммеда

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo більше не буде публікувати карикатури на пророка Мухаммеда.

Про це заявив головний редактор видання Лоран Сурісо німецькому виданню Stem, передає Дождь.

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"Ми малювали Мухаммеда для того, щоб захистити принципи, за якими кожен може малювати, що хоче", - заявив він.

Сурісо також зазначив, що видання залишає за собою право «продовжувати критикувати всі релігії».

«Помилки, в яких звинувачують Іслам, можна знайти і в інших релігіях», — вважає Сурісо.