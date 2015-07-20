США завдали авіаудару по афганському блокпосту, загинули 14 військових - ЗМІ
10:12, 20 липня 2015Світ
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Військово-повітряні сили США завдали авіаудар по армійському КПП в провінції Логар на сході Афганістану, чотирнадцять афганських військовослужбовців загинули, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву владу.
REUTERS
"О 6.00 сьогодні два вертольоти ВПС США атакували блокпост в районі Бараки Барак провінції Логар. Блокпост загорівся... і чотирнадцять солдатів були вбиті", — заявив губернатор району Мухаммад Рахім Амін агентству.
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Він підкреслив, що КПП не був підозрілим і над ним майорів афганський прапор, передає РИА Новости.
Американське військове джерело підтвердило інформацію про інцидент.
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