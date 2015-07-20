США завдали авіаудару по афганському блокпосту, загинули 14 військових - ЗМІ

"О 6.00 сьогодні два вертольоти ВПС США атакували блокпост в районі Бараки Барак провінції Логар. Блокпост загорівся... і чотирнадцять солдатів були вбиті", — заявив губернатор району Мухаммад Рахім Амін агентству.

Читайте такожВ Афганістані трьох дівчат облили кислотою за відвідування школи

Він підкреслив, що КПП не був підозрілим і над ним майорів афганський прапор, передає РИА Новости.

Американське військове джерело підтвердило інформацію про інцидент.