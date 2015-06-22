Біля парламенту Афганістану пролунало кілька вибухів
10:01, 22 червня 2015Світ
177 0
У Кабулі біля будівлі парламенту прогриміло кілька вибухів.
@News_Executive
На даний момент немає інформації про можливі жертви і постраждалих. Також поки не можна точно сказати, чи вибуховий пристрій було закладено на вулиці або в будівлі, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.
Парламентське телебачення показало кадри, на яких видно, як клуби диму і пилу заповнюють хол, а депутати і журналісти вибігають з будівлі.
Читайте такожНАТО збереже присутність в Афганістані до осені - СтолтенбергПоряд з парламентом чути постріли. Місцеві ЗМІ повідомляють, що озброєні люди намагаються прорватися в будівлю.
Парламентарії припускають, що напад організувало угруповання "Талібан".
Afghan Parliament attack: Photo from inside the house. pic.twitter.com/MwK2LysCYl
— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 22, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter