Біля парламенту Афганістану пролунало кілька вибухів

На даний момент немає інформації про можливі жертви і постраждалих. Також поки не можна точно сказати, чи вибуховий пристрій було закладено на вулиці або в будівлі, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Парламентське телебачення показало кадри, на яких видно, як клуби диму і пилу заповнюють хол, а депутати і журналісти вибігають з будівлі.

Читайте такожНАТО збереже присутність в Афганістані до осені - СтолтенбергПоряд з парламентом чути постріли. Місцеві ЗМІ повідомляють, що озброєні люди намагаються прорватися в будівлю.

Парламентарії припускають, що напад організувало угруповання "Талібан".