Дві країни заявили про створення російськомовного ТБ для контрпропаганди

Про це заявив глава МЗС Польщі Гжегож Схетина в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС, передає "Європейська правда".

"Разом з главою МЗС Нідерландів Бертом Кундерсом плануємо представити питання російськомовного телеканалу" - сказав він.

Крім того, Схетина зазначив, що вже у вересні має відбутися міжнародна конференція донорів у Варшаві.

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"Поки це є польсько-голандська ініціатива, але хотілось би, щоб в майбутньому до неї долучилися і інші країни", - пояснив міністр.

Мета проекту, за його словами, те, щоб вільне слово, правдива інформація отримали доступ у Росії і в рамках російськомовних меншин у країнах Східної Європи.

"Йдеться про новий проект, який стане джерелом інформації, позбавленої від пропаганди, для вже наявних медіа на сході Європи" - розповів Схетина.

На думку міністра, такий канал може запрацювати вже у наступному році, однак цьому передуватимуть донорські конференції у Варшаві і Гаазі, оскільки наразі проблема полягає у фінансуванні проекту.

Раніше УНІАН повідомляв, що у ЄС протистояти російській пропаганді пропонується зокрема шляхом посилення підтримки незалежних засобів інформації у країнах-учасниках програми «Східне партнерство», а також привертання в цих країнах уваги до дезінформації з боку «зовнішніх сил».