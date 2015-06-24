ЄС протидіятиме російській пропаганді шляхом підтримки незалежних ЗМІ

Про це йдеться у проекті стратегічного плану дій, повідомляє "Радіо Свобода".

Протистояти російській пропаганді пропонується зокрема шляхом посилення підтримки незалежних засобів інформації у країнах-учасниках програми «Східне партнерство», а також привертання в цих країнах уваги до дезінформації з боку «зовнішніх сил», йдеться у документі.

Крім того, проект, який підготувала Європейська служба зовнішніх дій, також закликає активніше пояснювати людям у цих країнах – Україні, Грузії, Молдові, Білорусі, Вірменії й Азербайджані, – що підтримувані Євросоюзом реформи з часом поліпшать їхнє життя.

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Документ підготували до саміту ЄС, що запланований на четвер і п’ятницю, 25 і 26 червня. Його мета – розробити спільну стратегію протистояння російській пропаганді, яка останнім часом заполонила і країни на схід від Євросоюзу, і країни-члени ЄС.

Росія через свої канали іномовлення, зокрема, телеканал RT, що працює кількома світовими мовами, з часів окупації Криму й агресії на сході України різко активізувала нав’язування позиції Кремля глядачам, слухачам і читачам в інших країнах світу. У низці країн на це вже відреагували – накладенням штрафів на пропагандистські прокремлівські засоби інформації, а також скасуванням їхніх ліцензій.