10 людей загинули в результаті вибуху в Туреччині

Як повідомляється, вибух прогримів в чайному кафе перед міським культурним центром. Після вибуху почалася пожежа. На місце події прибули екстрені служби.

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Суруч знаходиться неподалік від сирійського міста Кобані, який в останні місяці став центром запеклих зіткнень бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" і курдських військ, передає Російська служба ВВС.

Кобані - стратегічно важливе місто, який традиційно населяли курди. Бойовики ІД почали наступальну операцію на місто в минулому році, в результаті чого десятки тисяч людей втекли в Туреччину.