10 людей загинули в результаті вибуху в Туреччині
13:23, 20 липня 2015Світ
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Щонайменше 10 осіб загинули і десятки постраждали в результаті вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією, повідомляють місцеві ЗМІ.
REUTERS
Як повідомляється, вибух прогримів в чайному кафе перед міським культурним центром. Після вибуху почалася пожежа. На місце події прибули екстрені служби.
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Суруч знаходиться неподалік від сирійського міста Кобані, який в останні місяці став центром запеклих зіткнень бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" і курдських військ, передає Російська служба ВВС.
Кобані - стратегічно важливе місто, який традиційно населяли курди. Бойовики ІД почали наступальну операцію на місто в минулому році, в результаті чого десятки тисяч людей втекли в Туреччину.
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