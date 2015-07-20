Кількість жертв вибуху в Туреччині зросла до 28 людей (фото, відео)
Кількість загиблих внаслідок вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією зросла до 28 осіб.
За даними інформагентств, поранення в результаті інциденту отримали близько 100 осіб, передає Бі-бі-сі. Влада не виключає, що кількість жертв зростатиме.
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Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху загинуло не менше десяти людей, ще кілька десятків постраждали.
Вибух прогримів в чайному кафе перед міським культурним центром. Після вибуху почалася пожежа.
Зазначимо, що цей теракт на території Туреччини став наймасштабнішим з почетку цього року.
Суруч знаходиться неподалік від сирійського міста Кобані, який в останні місяці став центром запеклих зіткнень бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" і курдських військ.
Кобані - стратегічно важливе місто, яке традиційно населяли курди. Бойовики "Ісламської держави" почали наступальну операцію на місто в минулому році, в результаті чого десятки тисяч людей втекли в Туреччину.