У Стамбулі невідомий влаштував стрілянину, поранено п'ятеро осіб
13:38, 20 липня 2015Світ
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П'ятеро людей, в тому числі один турист, отримали поранення в результаті стрілянини сьогодні в турецькому Стамбулі.
Бульвар Незалежності в Стамбулі / dergachev-va.livejournal.com
Як повідомило інформаційне агентство Доган, інцидент стався на бульварі Незалежності, передає ТАСС.
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Поліція веде розшук нападника. Постраждалі госпіталізовані.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 10 осіб загинули і десятки постраждали в результаті вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією.
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