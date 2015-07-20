У Стамбулі невідомий влаштував стрілянину, поранено п'ятеро осіб

П'ятеро людей, в тому числі один турист, отримали поранення в результаті стрілянини сьогодні в турецькому Стамбулі.

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