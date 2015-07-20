У Стамбулі невідомий влаштував стрілянину, поранено п'ятеро осіб

13:38, 20 липня 2015
Світ
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П'ятеро людей, в тому числі один турист, отримали поранення в результаті стрілянини сьогодні в турецькому Стамбулі.

Бульвар независимости в Стамбуле / http://dergachev-va.livejournal.com/

Як повідомило інформаційне агентство Доган, інцидент стався на бульварі Незалежності, передає ТАСС.

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Поліція веде розшук нападника. Постраждалі госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 10 осіб загинули і десятки постраждали в результаті вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією.

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