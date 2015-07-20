Теракт у Туреччині із майже 30 жертвами, найімовірніше, скоїла "Ісламська держава"

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на власні джерела, передає "ЄвроПравда".

Як зазначається, самопідрив могла здійснити 18-річна дівчина, яка належить до "Ісламської держави".

Згідно з повідомленнями, одночасний вибух терористом-смертником було здійснено у центрі сирійського міста Кобані, яке протягом останніх місяців неодноразово зазнавало нападів ісламістів.

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Цю інформацію, зокрема, підтвердили високопоставлені джерела в Анкарі.

"Якщо це "Ісламська держава", то вони не зупиняться на Суручі. Незабаром ми могли б закінчити, як Сирія", - сказав Мухсін Кізілкая, депутат від правлячої Партії справедливості і розвитку.