Теракт у Туреччині із майже 30 жертвами, найімовірніше, скоїла "Ісламська держава"
Теракт у турецькому місті Суруч, який забрав життя не менше 27 осіб, найімовірніше, здійснений представницею терористичного угруповання "Ісламська держава".
Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на власні джерела, передає "ЄвроПравда".
Як зазначається, самопідрив могла здійснити 18-річна дівчина, яка належить до "Ісламської держави".
Згідно з повідомленнями, одночасний вибух терористом-смертником було здійснено у центрі сирійського міста Кобані, яке протягом останніх місяців неодноразово зазнавало нападів ісламістів.
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Цю інформацію, зокрема, підтвердили високопоставлені джерела в Анкарі.
"Якщо це "Ісламська держава", то вони не зупиняться на Суручі. Незабаром ми могли б закінчити, як Сирія", - сказав Мухсін Кізілкая, депутат від правлячої Партії справедливості і розвитку.