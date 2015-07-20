Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку ядерної угоди з Іраном

Як повідомляє ТАСС, за документ проголосували всі 15 країн-членів Радбезу.

Згідно з резолюцією, всі міжнародні санкції з Ірану будуть зняті через 10 років за умови, що влада країни виконуватиме домовленості, досягнуті з "шісткою" (п'ять постійних членів РБ і Німеччина) у Відні.

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Першим найважливішим етапом виконання угоди щодо іранської ядерної програми (ІЯП) буде надходження доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка підтвердить виконання Тегераном ключових положень прийнятого в австрійській столиці 14 липня Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Відразу після цього припинять діяти сім попередніх резолюцій Ради Безпеки ООН, що стосуються ІЯП.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми.