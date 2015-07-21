Північна Корея відмовилася обговорювати можливість ядерного роззброєння

Про це, як передає агентство ЦТАК, заявив офіційний представник північнокорейського міністерства закордонних справ.

«КНДР — ядерна держава за формою і змістом, і в неї є відповідні інтереси», — повідомив він.

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За словами представника зовнішньополітичного відомства, можливості ядерного стримування — не предмет торгу, а нібито засіб захисту суверенітету країни від "загрози з боку США", передає Lenta.ru.

Як повідомляв УНІАН, з моменту приходу до влади в Північній Кореї нинішнього лідера країни Кім Чен Ина в 2011 роцістратили 70 осіб.