Північна Корея відмовилася обговорювати можливість ядерного роззброєння
12:27, 21 липня 2015Світ
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Влада КНДР не зацікавлена в обговоренні заморожування ядерної програми і односторонньої відмови від неї.
REUTERS
Про це, як передає агентство ЦТАК, заявив офіційний представник північнокорейського міністерства закордонних справ.
«КНДР — ядерна держава за формою і змістом, і в неї є відповідні інтереси», — повідомив він.
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За словами представника зовнішньополітичного відомства, можливості ядерного стримування — не предмет торгу, а нібито засіб захисту суверенітету країни від "загрози з боку США", передає Lenta.ru.
Як повідомляв УНІАН, з моменту приходу до влади в Північній Кореї нинішнього лідера країни Кім Чен Ина в 2011 роцістратили 70 осіб.
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