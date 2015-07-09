У КНДР за чотири роки правління Кім Чен Ина стратили 70 осіб
З моменту приходу до влади у Північній Кореї нинішнього лідера країни Кім Чен Ина в 2011 році стратили 70 осіб.
"Це в сім разів більше порівняно з першими трьома роками правління Кім Чен Іра. Це дуже незвично", - заявив глава МЗС Південної Кореї Юн Бен Рє, повідомляє ZN.UA з посиланням на південнокорейське агентство "Ренхап".
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Також Юн Бен Се зазначив, що правління Кім Чен Ина, "основане на терорі", змушує людей покидати КНДР і тікати у Південну Корею.
При цьому міністр не уточнив, про кого саме йдеться: про чиновників і членів партії чи середньостатистичних громадян Північної Кореї, які працюють за кордоном.
У грудні 2013 року повідомлялося про страту дядька північнокорейського лідера Кім Чен Ина, який за життя відповідав за переговори з Китаєм і вважався прихильником економічних реформ.