Депардьє став персоною нон грата в Україні - ЗМІ
09:43, 22 липня 2015Світ
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Французького актора Жерара Депардьє, який став громадянином Росії, включили до списку персон нон грата в Україні.
Депардьє потрапив до "чорного списку" України / Фото УНІАН
Про це повідомляє ТСН із посиланням на французьке видання Ouest-France.
"Міністерство культури України вважає, що актор несе загрозу національній безпеці", - зазначає видання.
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Також повідомляється, що "чорний список" має бути офіційно оприлюднений 3 серпня. Передбачається, що, крім Депардьє, туди потрапили сербський режисер Емір Кустуріца, американські режисери Стівен Сігал та Олівер Стоун, а також низка російських кінодіячів.
Нагадаємо, на початку січня 2013 року Депардьє отримав російський паспорт.
Раніше французький актор Депардьє неодноразово заявляв, що "дуже любить" Володимира Путіна і часто їздить до СРСР.
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