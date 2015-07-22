Депардьє став персоною нон грата в Україні - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН із посиланням на французьке видання Ouest-France.

"Міністерство культури України вважає, що актор несе загрозу національній безпеці", - зазначає видання.

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Також повідомляється, що "чорний список" має бути офіційно оприлюднений 3 серпня. Передбачається, що, крім Депардьє, туди потрапили сербський режисер Емір Кустуріца, американські режисери Стівен Сігал та Олівер Стоун, а також низка російських кінодіячів.

Нагадаємо, на початку січня 2013 року Депардьє отримав російський паспорт.

Раніше французький актор Депардьє неодноразово заявляв, що "дуже любить" Володимира Путіна і часто їздить до СРСР.