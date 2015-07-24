У Середземному морі знову потонули майже 40 мігрантів з Лівії

Як йдеться у звіті організації, в аварії, що сталася у середу, вижило близько 80 нелегальних мігрантів, яких було доправлено до берегів Сицилії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди повідомили береговій охороні, що вони самі, а також загиблі із човна – здебільшого громадяни африканських країн, на південь від Сахари, зокрема Сенегалу, Малі та Беніна.

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Лише за поточний рік на берег Італії ступили понад 80 тисяч мігрантів, стільки ж приблизно і в Греції. Одна з найбільших трагедій сталася у квітні, коли на шляху до Європи з Лівії в морі потонуло близько 800 мігрантів.

Європейський союз нещодавно оголосив про план квотного принципу з розміщення у себе мігрантів та утікачів із зон військових конфліктів в рамках нової міграційної політики.