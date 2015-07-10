Німеччина і Франція погодилися прийняти 21 тисячу мігрантів

Незважаючи на зусилля Німеччини та Франції, зустріч міністрів у Люксембурзі не принесла результату в питанні розміщення 40 тис. мігрантів в Європі, повідомляє DW.COM. Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр і його французький колега Бернар Казнев оголосили на зустрічі, що Німеччина прийме понад 12 тис. мігрантів, а Франція опікуватиметься 9 тис. мігрантів.

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Мігранти з Північної Африки та Близького Сходу, що шукають притулок в європейських країнах, потрапляють переважно на береги Італії та Греції. Близько 40 тис. мігрантів із Сирії та Еритреї перебувають в Італії та Греції в очікуванні офіційного статусу.

Водночас ще 20 тис. мігрантів в Європі перебувають поза межами ЄС. За даними ООН, близько 60 млн людей в 2014 році залишили свої будинки через конфлікти. Принаймні половина з них діти. ООН звертає увагу на особливо важку ситуацію у Греції, яка на тлі економічної кризи заледве дає собі раду із масовом напливом мігрантів.

Нагадаємо, Європейська комісія наполягаєна обов'язковій системі квот, щоб розділити мігрантів між країнами ЄС, але багато європейських лідерів відкидають таку пропозицію.

Між тим, держави, що розташовані на передовій в питанні притоку мігрантів, такі як Італія, Греція та Мальта вже не раз заявляли, що країни-члени ЄС повинні розділити з ними відповідальність за розміщення мігрантів.