Переговори Греції з кредиторами відклали, шукають безпечне місце для їх проведення - ЗМІ

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini з посиланням на офіційного представника Єврокомісії, пише Європейська правда.

Як зазначається, грецькі урядовці неодноразово заявляли, що переговори про фіндопомогу на 86 млрд євро ($94 млрд) почнуться в Афінах у п'ятницю.

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"Але представники кредиторів Греції - Європейської комісії, Європейського Центрального Банку і Міжнародного валютного фонду - кажуть, що вони не можуть розпочати переговори до тих пір, поки не буде знайдене надійне місце, враховуючи чутливість теми і той факт, що багато греків не люблять кредиторів з огляду на болючі реформи, які повинна впроваджувати країна", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, "існують деякі матеріально-технічні питання, які потрібно вирішити, особливо з точки зору безпеки", розглядають кілька варіантів.

Нагадаємо, парламент Греції пішов на поступки ЄС для отримання 85 млрд євро допомоги.



