Туреччина допускає можливість наземної операції у Сирії

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Варто зазначити, що раніше Анкара заявляла, що візьме участь у військових діях тільки за умови падіння режиму сирійського президента Башара Асада.

За словами глави уряду, Туреччина готова відправити до Сирії війська, «якщо виникне така необхідність». При цьому прем'єр заявив про намір продовжити атаки позицій бойовиків «Ісламської держави» (ІД) з повітря.

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Давутоглу зазначив, що турецькі винищувачі сьогодні успішно завдали авіаударів по цілях на території, контрольованій ІД у Сирії.

«Це не одноразова дія, до того ж, ми не збираємося обмежуватися одним регіоном», — додав прем'єр-міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, у столиці Туреччини Анкарі відбудеться зустріч командувачів військ, які розташовані на турецько-сирійському кордоні, у ході якої буде обговорюватися військове вторгнення до Сирії.

3 липня прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу повідомив, що Анкара за останні кілька днів наростила військовий контингент, включаючи спецназ і військову техніку на кордоні із Сирією.

Конфлікт між Туреччиною і Сирією почався 3 жовтня 2012 року, коли турецька сторона відкрила вогонь по сирійській території у відповідь на інцидент на кордоні, де в результаті падіння артилерійських снарядів загинули п'ятеро осіб. Світова громадськість засудила інцидент і закликала не допускати ескалації конфлікту.