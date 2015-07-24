Обама вперше після обрання президентом прибув до рідного краю батька

Це перший візит Обами у цю країну з часу обрання президентом Сполучених Штатів, повідомляє ВВС russian.

Обама візьме участь у конференції у Найробі, присвяченій розвитку підприємництва в Африці.

Крім бізнесу та інвестицій, йтиметься про безпеку та боротьбу з тероризмом.

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Візит до Кенії розглядається, крім того, як повернення до коріння. Обама проведе, як очікується, деякий час зі своїми кенійськими родичами.

З Кенії президент США попрямує в Ефіопію.