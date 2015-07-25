Туреччина підтвердила бомбардування позицій курдських бойовиків в Іраку

Уряд Туреччини підтвердив нанесення авіаударів турецькими ВПС по позиціях бойовиків забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) в Північному Іраку.

Про це йдеться в поширеній у суботу заяві апарату уряду Туреччини, повідомляє РИА Новости.

"24 червня були нанесені ефективні удари по цілям терористичної організації РПК на півночі Іраку. Були знищені табори бойовиків і склади зі зброєю. Були також атаковані позиції ІД на півночі Сирії. Про ці заходи, вжиті для захисту національної безпеки, були оповіщені міжнародні організації, зокрема ООН і НАТО", — йдеться в заяві.

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Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що винищувачі ВПС Туреччини F-16 атакували пізно ввечері в п'ятницю позиції ІД в Сирії і РПК на півночі Іраку.